Фельдшер с позывным Оса спасла десятки жизней на СВО

«Навыки фельдшера вспомнились быстро — кровь остановить, повязку наложить, обезболивающее вколоть. Если где-то бой и нужна наша помощь, мы “летим”, — рассказывает Татьяна АиФ-Иркутск. — На КамАЗе. Главное — как можно быстрее доставить бойцов в госпиталь. Сначала я еще пыталась оказать не только первую помощь, но и капельницу поставить. Сказали — некогда. А потом стало ясно — так мы теряем время. Главное — довезти живыми. В машине жутко трясёт на ухабах, а если поломаны руки-ноги, травмы на теле? Я прижимаю ребят собой, держу их — только бы смягчить боль. Как только взгляд станет осмысленным — значит, пришёл в себя, тут и пошутить можно. Выстрелы, разрывы — на это уже не обращаешь внимания. Потом уже, когда стала разбираться в том, откуда стреляют и чем, поняла — иногда специально палят по медикам».