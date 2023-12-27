У берегов Владивостока произошло землетрясение

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
«Сейсмособытие произошло на глубине 520 километров, от острова Русского около 20 километров, до центра Владивостока — около 40 километров. Магнитуда 4,5», — сказал собеседник.
По его словам, землетрясение произошло в заливе Петра Великого на значительной глубине, поэтому при такой средней магнитуде не ощущалось.