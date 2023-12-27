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У берегов Владивостока произошло землетрясение

У острова Русского во Владивостоке произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

«Сейсмособытие произошло на глубине 520 километров, от острова Русского около 20 километров, до центра Владивостока — около 40 километров. Магнитуда 4,5», — сказал собеседник.

По его словам, землетрясение произошло в заливе Петра Великого на значительной глубине, поэтому при такой средней магнитуде не ощущалось.