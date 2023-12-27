Праздник для семей СВО устроили в Хабаровске

На организованную «Боевым братством» акцию «Елка желаний» пригласили детей с их мамами. Мероприятие состоялось при поддержке мэра Хабаровска Сергея Кравчука.
— Мы организовали мероприятие для детей, чьи родители находятся в зоне СВО. Каждому из них предназначены подарки. В общей сложности подготовлено 200 сладких наборов. Тем, кто не смог посетить акцию, подарки будут доставлены домой. К нам уже присоединилось около 50 детей. Мы рассчитываем, что их число увеличится, — сказал Сергей Демин, руководитель хабаровского регионального отделения ВОО «Боевое братство».
Во время акции Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят хоровод. Они также провели различные викторины.