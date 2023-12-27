Праздник для семей СВО устроили в Хабаровске

— Мы организовали мероприятие для детей, чьи родители находятся в зоне СВО. Каждому из них предназначены подарки. В общей сложности подготовлено 200 сладких наборов. Тем, кто не смог посетить акцию, подарки будут доставлены домой. К нам уже присоединилось около 50 детей. Мы рассчитываем, что их число увеличится, — сказал Сергей Демин, руководитель хабаровского регионального отделения ВОО «Боевое братство».