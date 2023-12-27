Станет регулируемым: новые светофоры появились на пешеходном переходе на одной из улиц во Владивостоке

Специалисты ЦОДД сообщили, что новые светофоры появились около остановки «Детский парк» на улице Пихтовая во Владивостоке. Пешеходов попросили соблюдать ПДД, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во избежание несчастных случаев и ДТП водителей призвали следить за ситуацией на дороге и сигналами светофора. В свою очередь, пешеходы также должны уважительно относиться к другим участникам движения, переходить только на зеленый свет.
Сотрудники организации подчеркнули, что благодаря светофорам на этом участке маршрута снижается риск наезда на людей.