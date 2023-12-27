В Челябинске в среду отменяют занятия в школах из-за снегопада

Комитет по делам образования города Челябинска принял решение оставить 27 декабря школьников по домам. На дистанционный режим работы перейдут ученики с 1 по 11 классы первой и второй смены. Напомним, вчера также были отменены занятия в челябинских школах.
Такие меры приняты из-за вчерашней погодной аномалии, которая накрыла Южный Урал. Как сообщают чрезвычайные службы на Челябинск за день выпала месячная норма снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме, но снега в городе столько, что многим автомобилистам просто проходилось бросать автомобили прямо на проезжей части, потому что откопать их не было никакой возможности.