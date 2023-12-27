Часть приморцев получит выплаты на санаторно-курортное лечение

Размер выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лицам, награжденным знаком особого отличия «Герой Приморья», составит от 67200 ₽ за лечение продолжительностью 14 дней до 86400 ₽ за 18 дней.



Для остальных категорий, имеющих право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение или соцвыплату на такое лечение, включая военнослужащих, ставших инвалидами 1 и 2 группы вследствие ранения, и членов их семей, и медработников, переболевших COVID-19, размер выплаты составит от 48066,62 ₽ за 14 дней до 61799, 94 ₽ за 18 дней.

