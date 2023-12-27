Автомобилисты из Братска собрали гигантский новогодний шар из 66 машин

Автомобилисты из Братска создали необычное новогоднее поздравление. Они организовали флешмоб «Елочная игрушка», во время которого 66 машин выстроились в огромную фигуру елочного шара с красивой снежинкой внутри. Свое поздравление участники автоклуба записали на видео.