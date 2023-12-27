Автомобилисты из Братска собрали гигантский новогодний шар из 66 машин

Автомобилисты из Братска создали необычное новогоднее поздравление. Они организовали флешмоб «Елочная игрушка», во время которого 66 машин выстроились в огромную фигуру елочного шара с красивой снежинкой внутри. Свое поздравление участники автоклуба записали на видео.
— Наш дружный автоклуб поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, радости и успехов, а также, чтобы железные кони вас не подводили! — пишут участники флешмоба.
На необычную акцию обратил внимание и мэр Братска Сергей Серебренников. Он восхитился оригинальностью горожан и отметил, что новогоднее представление получилось очень красивым.
Подобные поздравления встречаются и в других городах. Например, в Красноярске автомобилисты собрали новогоднюю елку из 800 машин.