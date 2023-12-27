Из Кузбасса в следующем году вывезут больше угля, чем в 2023

«В 2023 году планировалось вывезти на восток не менее 53 млн тонн угля, мы оставались на этом показателе несколько лет, при этом по итогам прошлого года было вывезено всего 47,9 млн тонн. Мы настаивали на том, что показатель необходимо увеличивать, от этого зависит развитие угольной промышленности Кузбасса и, как следствие, благополучие жителей нашего региона», — сказал Сергей Цивилев.