Из Кузбасса в следующем году вывезут больше угля, чем в 2023

В рамках соглашения с «РЖД» из Кузбасса в следующем году должны вывезти 54,1 млн тонн угля на восток. Это больше заявленных в прошлом году тонн, если железнодорожники не нарушат условия договора. Объёмы перевозок прописаны поквартально.
«В 2023 году планировалось вывезти на восток не менее 53 млн тонн угля, мы оставались на этом показателе несколько лет, при этом по итогам прошлого года было вывезено всего 47,9 млн тонн. Мы настаивали на том, что показатель необходимо увеличивать, от этого зависит развитие угольной промышленности Кузбасса и, как следствие, благополучие жителей нашего региона», — сказал Сергей Цивилев.
Соглашение предусматривает выбор оптимальной логистики, повышение ритмичности предъявления грузов к перевозке и исключение случаев непроизводительного их нахождения на инфраструктуре. Кроме Кузбасса, уголь через железную дорогу будут перевозить Якутия, Бурятия, Хакасия, Иркутская область и Тыва (всего 100 млн тонн).
Мы писали, что за пять лет кузбасские угольщики потеряли 2,3 трлн выручки. Это напрямую связано с сокращением объёмов вывоза топлива из региона.