Стало известно, как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске

Выбрать продукты на праздничный стол, купить подарки родным и близким — большинство сибиряков отправляются, чтобы сделать это в гипермаркеты, торговые центры, моллы. Многие заранее выбирают меню и презенты, а кто-то оставляет все на последние дни уходящего года. Причины у всех разные: работа, куча дел, которые нужно выполнить до конца года, а, может быть, и элементарная простуда. Да и вспомнить 31 декабря, что забыл купить, например, горошек в салат, также есть вероятность. Узнали, как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске.
Как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске: 31 декабря
У большинства торговых точек 31 декабря будет сокращенный рабочий день. Так, ТРК «Модный квартал» в последние сутки уходящего года готов принимать посетителей с 10.00 до 21.00. До такого часу планируют работать кинотеатр, фудкорт и рестораны, а вот бутики закроются на час раньше.
Режим работы ТРЦ «Карамель» 31 числа — с 10.00 до 20.00, а расположенного в здании торгово-развлекательного центра магазин «Слата» — с 09.00 до 22.00. Торговый центр «Сильвермолл» в канун Нового года закроет свои двери также в восемь часов вечера. В это же время уйдут на отдых сотрудники ТЦ «БУМ», в здании продолжит работу только гипермаркет «Аллея». Он закроется в 22.00. ТРЦ «ЯркоМолл» в последнее воскресенье 2023 года будет открыт с 10.00 до 21.00, а находящийся там гипермаркет «ОКЕЙ» с 08.00 до 21.00.
Покупать подарки в Торговом комплексе на Литвинова 31 декабря возможно с 10.00 до 20.00, а вот в торговом центре «Европарк» в м-не Ново-Ленино — с 10.00 до 18.00. Администрация ТРК «Юбилейный» 31 декабря отпустит продавцов домой в 20.00. Однако, по желанию бутики могут оставаться открытыми еще пару часов — до 22.00. Именно до такого часа в здании будет открыта «Слата».
Как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске: 1 января
Откладывать покупку подарков на 1 января точно не стоит. Но если вдруг такое все же случилось, или вам срочно нужен костюм для катания с горок, или нужно купить коньки, ведь в городе их залили порядка 30, поход в бутики придется отложить до обеда. Например, «Сильвермолл» начнет работу в 13.00, завершит в 22.00. В «Карамели» купить что-либо можно с 12.00 до 22.00, такие же часы работы у магазина «Слата». «ЯркоМолл» тоже откроется днем — в 13.00, работать центр будет до 22.00, «ОКЕЙ» также откроется в то же время, но проработает на час дольше — до 23.00.
— Однако, 1 января могут быть открыты не все бутики, — рассказали в «Карамели». — На 1 число режим работы в каждом конкретном павильоне устанавливает арендатор.
У «Европарка», Торгового комплекса на Литвинова, ТРК «Юбилейный», ТЦ «БУМ» 1 января выходной. В последних двух будут работать только продуктовые магазины «Слата» и «Аллея», которые откроются в 11.00 и 12.00 и будут работать по своему привычному графику («Слата» до полуночи, «Аллея» до 23.00).
Как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске: 2 января
Со 2 января большинство торговых комплексов начнут работу в привычном режиме. Но некоторые откроются не с самого утра, а ближе к обеду — часов в 12.00. Такое расписание у «БУМа» и «Европарка». Причем у последнего снова будет сокращенный рабочий день — до 18.00. Торговый комплекс на Литвинова 2 января еще будет закрыт, а с 3 числа начнет работу по стандартному расписанию.