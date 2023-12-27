Стало известно, как работают торговые центры в новогодние праздники 2024 в Иркутске

Откладывать покупку подарков на 1 января точно не стоит. Но если вдруг такое все же случилось, или вам срочно нужен костюм для катания с горок, или нужно купить коньки, ведь в городе их залили порядка 30, поход в бутики придется отложить до обеда. Например, «Сильвермолл» начнет работу в 13.00, завершит в 22.00. В «Карамели» купить что-либо можно с 12.00 до 22.00, такие же часы работы у магазина «Слата». «ЯркоМолл» тоже откроется днем — в 13.00, работать центр будет до 22.00, «ОКЕЙ» также откроется в то же время, но проработает на час дольше — до 23.00.