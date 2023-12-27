Появились уточнённые подробности спасения шхуны у берегов Приморья

Ранее стало известно, что вечером 21 декабря в дежурные службы Приморья поступила информация о попавшей в беду шхуне «МСХ 8889» под флагом Сьерра-Леоне с четырьмя россиянами на борту. Из-за задымления в машинном отделении судно лишилось электричества и потеряла ход, также наблюдался крен на левый борт 5 градусов. Якорь оборвался, и шхуну уносило в открытое море.