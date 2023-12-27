Появились уточнённые подробности спасения шхуны у берегов Приморья

Терпящую бедствие шхуну в Японском море эвакуировали специалисты Погрануправления ФБС по Приморью совместно с морскими спасателями, уточнённую информацию об операции опубликовали на сайте «Морспасслужбы».
Ранее стало известно, что вечером 21 декабря в дежурные службы Приморья поступила информация о попавшей в беду шхуне «МСХ 8889» под флагом Сьерра-Леоне с четырьмя россиянами на борту. Из-за задымления в машинном отделении судно лишилось электричества и потеряла ход, также наблюдался крен на левый борт 5 градусов. Якорь оборвался, и шхуну уносило в открытое море.
Первым к месту бедствия прибыл пограничный патрульный корабль Пограничного управления ФСБ по Приморью, одновременно с места стоянки в Уссурийском заливе направилось спасательное судно «Спасатель Заборщиков» от «Морспасслужбы».
Пограничный корабль взял на буксир аварийную шхуну и шесть часов буксировал её в бухту Астафьева до прибытия «Спасателя Заборщикова». Пограничникам пришлось бороться с сильным ветром, высокими волнами и угрозой обледенения.
Прибывший спасательный корабль принял на борт экипаж аварийной шхуны и отбуксировал её вдоль берега Владивостока, а затем передал собственнику.