В Норильске представили 3D-карту объектов реновации города

Сайт создан по принципу иммерсивности с полным погружением в пространство. 3D-карта повторяет городскую инфраструктуру, объекты представлены реалистично и объемно. Каждое здание на карте можно рассмотреть и понять, как оно вписано в городскую среду.
У карты есть два режима: «Объекты по районам» и «Обзорная карта объектов реновации». В первом презентованы главные проекты реновации — например, общественно-культурный центр «Башня» и Арктический музей современного искусства АММА, лицей имени В. И. Долгих и другие. Второй режим знакомит с масштабом городской реновации в целом, ведь районы Норильска удалены друг от друга.
«На веб-платформу уже загружены карты Центрального района, Талнаха, Кайеркана, Оганера и поселка Снежногорск с 3D-моделями всех жилых домов, социокультурных и иных объектов — как существующих, так и планируемых к строительству, реконструкции и благоустройству до 2035 года, — рассказал на презентации ресурса директор АРН Максим Миронов. — Некоторое время будет продолжаться процесс отладки и наполнения сайта. Важно, что информация на платформе будет актуализироваться нами ежемесячно, совместно с проектным офисом “Норникеля” и управлением реновации администрации Норильска».
Реновация Норильска — первый пример трансформации города в условиях современной Арктики. Обновление затронет самые разные сферы — от строительства жилья и социальных объектов до благоустройства общественных пространств и реформирования транспортной отрасли. На веб-платформе можно узнать не только о том, каким заполярный город станет к 2035 году, но и вспомнить, как с подписания четырёхстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска начался процесс масштабных перемен.
Ознакомиться с платформой можно по ссылке «Норильск 2035».