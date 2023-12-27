В Норильске представили 3D-карту объектов реновации города

«На веб-платформу уже загружены карты Центрального района, Талнаха, Кайеркана, Оганера и поселка Снежногорск с 3D-моделями всех жилых домов, социокультурных и иных объектов — как существующих, так и планируемых к строительству, реконструкции и благоустройству до 2035 года, — рассказал на презентации ресурса директор АРН Максим Миронов. — Некоторое время будет продолжаться процесс отладки и наполнения сайта. Важно, что информация на платформе будет актуализироваться нами ежемесячно, совместно с проектным офисом “Норникеля” и управлением реновации администрации Норильска».