В Кузбассе работает более 5 тысяч спасателей

Также в этом году по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» сразу два отряда кузбасских горноспасателей вошли в тройку лучших, а Никита Самородов признан лучшим горноспасателем России. Специалистов готовят в Кадетской школе-интернате МЧС (более 80% выпускников потом идут учиться в профильные вузы). В 2024 году в регионе начнёт работать Центр подготовки шахтёров и горноспасателей.