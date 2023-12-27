В Кузбассе работает более 5 тысяч спасателей

В профессиональный праздник правительство Кузбасса подсчитало, что в областную группировку спасателей Кузбасса входят более 5 тысяч специалистов. Также в регионе дислоцируется крупнейшая в стране группировка горноспасателей: четыре военизированных отряда и отряд быстрого реагирования Национального горноспасательного центра.
«Мы переоснащаем аварийно-спасательные подразделения, создаём комфортные условия для работы специалистов. В этом году в противопожарной службе полностью обновили парк пожарной техники, приобрели современное оборудование. Увеличили группировку спасателей, которая дежурит на горнолыжных курортах в Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе. Недавно открыли пожарно-спасательное подразделение в Шерегеше», — вспоминает губернатор.
Также в этом году по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» сразу два отряда кузбасских горноспасателей вошли в тройку лучших, а Никита Самородов признан лучшим горноспасателем России. Специалистов готовят в Кадетской школе-интернате МЧС (более 80% выпускников потом идут учиться в профильные вузы). В 2024 году в регионе начнёт работать Центр подготовки шахтёров и горноспасателей.
Накануне кузбасские огнеборцы проводили на пенсию боевого товарища — старшего инструктора-пожарного Алексея Иванова, который 20 лет служил в специализированной пожарно-спасательной части Кемерова. Как рассказывают сотрудники областного МЧС, его облили водой из пожарных машин. Ритуал как будто смывает копоть и сажу, накопившиеся за годы работы.