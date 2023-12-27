Магнитная буря 27 декабря 2023 года: потоки геомагнитных ударов силой до 5 баллов несутся к Земле

Ночью обстановка в магнитном поле Земли была нейтральной, сила колебаний составляла всего 2 балла. Днем напряженность спадет и вовсе до 1 балла, а с 15:00 нашу планету атакуют геомагнитные удары силой 3 балла, что характерно для малой магнитной бури.