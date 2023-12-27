Магнитная буря 27 декабря 2023 года: потоки геомагнитных ударов силой до 5 баллов несутся к Земле

Ее последствия будут ощутимы в последние дни 2023 года.
Если обстановка будет неблагоприятной, то на пике геоудары могут достигнуть 4−5 баллов. Сила колебаний в магнитном поле Земли начнет расти вечером 27 декабря.
Ночью обстановка в магнитном поле Земли была нейтральной, сила колебаний составляла всего 2 балла. Днем напряженность спадет и вовсе до 1 балла, а с 15:00 нашу планету атакуют геомагнитные удары силой 3 балла, что характерно для малой магнитной бури.
В дни магнитных бурь врачи советуют:
— Снизить физические нагрузки. Не стоит выполнять резких движений, которые могут быстро спровоцировать перепады давления. Не стоит планировать тяжелой работы по дому и интенсивные тренировки в спортзале.
— Иметь под рукой необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания или гипертония. В напряженные дни желательно принять седативные препараты, разрешенные врачом, или травяные успокаивающие сборы.
— Исключить вредные продукты. Солености и копчености повышают густоту крови и задерживают жидкость в организме, что может привести к отекам. Уменьшить вязкость крови помогут зеленый чай или простая вода.
— Чаще проветривать помещения и бывать на свежем воздухе.
— По возможности не садиться за руль автомобиля.
— В пик геомагнитной нагрузки постараться хорошо поспать. Сон станет временной защитой и поможет пережить стрессовые состояния.
— Делать дыхательную гимнастику. Глубокие вдохи помогут расслабиться и вернуть спокойствие.
— Отложить перелет на самолете. Защита уменьшится в два раза на высоте в 10 тысяч метров.
— Исключите алкоголь. Он только усилит тревогу и ухудшит самочувствие.