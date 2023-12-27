1475 кузбассовцев, пострадавших от взрыва в Чернобыле, получают выплаты

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кузбассу, в регионе 1475 человек, которые пострадали из-за взрыва Чернобыльской АЭС, получают поддержку. Это ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, и дети, родившиеся после облучения одного из родителей.
«Все они имеют право на ежемесячную денежную выплату. Кроме того, им полагается набор социальных услуг, который включает лекарства и медицинские изделия, путёвки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения. Чернобыльцы получают ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред и ряд других пособий», — пишут сотрудники фонда.
Чернобыльцы-инвалиды могут получать две ежемесячные выплаты (таких в регионе 509 человек). Также граждане с инвалидностью вследствие катастрофы могут получать две пенсии — государственную по инвалидности и страховую по старости. Нетрудоспособным членам семьи умерших чернобыльцев также назначают страховые пенсии по старости (инвалидности) и государственные пенсии по случаю потери кормильца.
Чтобы получать поддержку, нужно обратиться с заявлением в клиентские службы СФР, в МФЦ или оформить на портале госуслуг.