1475 кузбассовцев, пострадавших от взрыва в Чернобыле, получают выплаты

По данным Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кузбассу, в регионе 1475 человек, которые пострадали из-за взрыва Чернобыльской АЭС, получают поддержку. Это ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, и дети, родившиеся после облучения одного из родителей.