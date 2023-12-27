В России будут блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

Представители Минздрава, в свою очередь, подчеркнули, что, согласно нормам действующего законодательства, реализация контрафактного или фальсифицированного продукта и так запрещена. Специалисты ведомства выразили готовность принять участие в обсуждении запрета, а в Минпромторге рассказали, что уже работают над исполнением поручения Григоренко.