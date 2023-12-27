Статус резидентов ТОР в Кузбассе получили 5 новых организаций

Важнейший из проектов — строительство логистического центра «Вайлдберрис» в Юрге. Также в районе Ягуново в Кемеровском районе появятся склады «Озон» и склады других предприятий (магазины розничной сети и т. д. — всех инвесторов власти не раскрывают).