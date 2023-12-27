Статус резидентов ТОР в Кузбассе получили 5 новых организаций

Министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко рассказал накануне на пресс-конференции, что в 2023 году в регионе получили статус резидентов территорий опережающего развития 5 организаций. Общий объём инвестиций составит более 8,3 млрд рублей, что позволит создать 5,1 тысяч новых рабочих мест.
Важнейший из проектов — строительство логистического центра «Вайлдберрис» в Юрге. Также в районе Ягуново в Кемеровском районе появятся склады «Озон» и склады других предприятий (магазины розничной сети и т. д. — всех инвесторов власти не раскрывают).
Статус резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» получил и «Азот-2», который построит модульную установку по производству жидкой углекислоты. Компания вложит в проект 1,1 млрд рублей и трудоустроит 45 специалистов.
Также мы писали, что власти утвердили проект планировки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» (ОЭЗ ППТ). Новые предприятия расположатся на 628 гектарах в Кемерове и Топках.