Движение для всех видов транспорта ограничили на Пермском тракте

В связи с большим выпадением осадков и неблагоприятной ситуацией на дорогах Свердловской области экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Утром 27 декабря ГИБДД ввела ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге «Пермь — Екатеринбург». Временно проехать нельзя по участку трассы под Первоуральском — с 285 по 342 километры.