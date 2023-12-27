В новогодние праздники в Хабаровске отменят ряд электричек

В период новогодних праздников АО «Экспресс Приморье» вносит традиционные коррективы в движение пригородных поездов на Дальнем Востоке. Коснутся эти изменения и электричек Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



— Уже 31 декабря будет отменен поезд № 6831 «Хабаровск — Волочаевка». А 1 января на линиях не будут работать поезда: № 6802 «Хабаровск — Вяземская», № 6807 «Хор — Хабаровск», № 6804 «Хабаровск — Хор», № 6803 «Хор — Хабаровск», № 6832 «Волочаевка — Хабаровск», № 6862 «Облучье — Биробиджан», № 6830 «Биробиджан — Хабаровск», — следует из данных перевозчика. Зато 1 января движение поезда № 6808 «Хабаровск — Хор» будет продлено до станции Вяземская.



Движение отмененных составов возобновится уже 2 января. Только электричка № 6823/6824 «Хабаровск — Волочаевка — Хабаровск» не будет ходить все праздники, с 1 по 8 января.