Мороз в −20 и рекордный снегопад обрушится на Владивосток в самый неудобный день

По прогнозу на первые две недели после нового года, в городе пройдет сильный снегопад, причем в разные дни. Так, первый сильный удар снежных осадков обещают на 5 января — в период новогодних праздников. Второй снегопад ударит в самый неудобный день — 9 и 10 января, когда все приморцы отправятся на работу после продолжительного отдыха. Кроме того, 9 января во Владивостоке будет очень морозно — температура воздуха опустится до −20 градусов в ночной период, а по ощущениям холода будут еще жестче.