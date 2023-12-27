Мэр Москвы рассказал, какие социальные объекты построят в ЗАО

«Активно развиваем и социальную инфраструктуру в ЗАО: в районе Кунцево построена школа на 825 мест. В Солнцеве возведен детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк запланировано строительство образовательного комплекса для 475 ребят. В Раменках на Минской улице появится школа на 550 мест, а рядом — детский сад для 250 малышей. Помимо этого, на улице Раменки достроили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами», — написал Мэр Москвы.