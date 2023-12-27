В Новосибирской области завтра похолодает до −14

Такой прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского УГМС.
Уже сегодня ночью столбики термометров опустятся до — 4… — 9 градусов. В отдельных районах может быть еще холоднее — до — 14 мороза.
А вот с наступлением дня оттепель вновь вернется: до — 4…+1 градуса.
Возможен мокрый снег, правда, обильных снегопадов не ожидается. На дорогах метели, гололед, возможно образование наледи и снежных заносов.
В ночь на пятницу 29 декабря, похолодает до — 6 градусов. А днем снова потеплеет до +2. Поднимется сильный ветер до 22м\с и продолжится снегопад.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске последняя неделя 2023 года будет теплая и снежная.