Ограничения для грузовиков и автобусов продлили в Челябинской области

Ограничено передвижение фур и пассажирского транспорта на участке трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Новосибирск с 12 по 171 км. Причина запрета всё та же — плохая погода. В регионе наблюдаются снегопады, накаты на дорогах, гололёд и метель.