Ограничения для грузовиков и автобусов продлили в Челябинской области

Ограничение для большегрузов, автобусов и такси, введённое на федеральной трассе в Челябинской области, продлено до 12 часов 27 декабря. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Урал».
Ограничено передвижение фур и пассажирского транспорта на участке трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Новосибирск с 12 по 171 км. Причина запрета всё та же — плохая погода. В регионе наблюдаются снегопады, накаты на дорогах, гололёд и метель.
В Упрдор «Южный Урал» отмечают, что, если непогода будет сохраняться, ограничения могут быть продлены и после полудня.