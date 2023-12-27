В Красноярском крае вырастут цены на техосмотр легковых автомобилей

В 2024 году в Красноярском крае вырастут цены на технический осмотр легковых автомобилей. Как сообщает сайт Gornovosti, такое решение приняли на заседании регионального правительства.
Так, в центральных и южных районах осмотр легковушки обойдется в 1022 рубля. Процедура станет дороже на 109 рублей.
Напомним, что в 2022 году по всей России отменен обязательный техосмотр для новых автомобилей. Пройти его необходимо в двух случаях:
— при смене собственника для транспортного средства старше четырех лет;
— при изменении конструкции машины.