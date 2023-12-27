Южноуральцам рассказали, когда метели покинут регион

В региональном центре дела обстоят лучше: уже сегодня, 27 декабря, осадков не ожидается. Однако будьте осторожны, ведь на улице сохраняется гололедица. А 28 и 29 декабря будет идти лишь небольшой снег. Но так же, как и в области, в пятницу, 29 декабря, в Челябинске похолодает, днём температура воздуха составит −9…-11 градусов.