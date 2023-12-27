Южноуральцам рассказали, когда метели покинут регион

Днём в среду, 27 декабря, и в четверг, 28 декабря, температура воздуха будет колебаться от −2… до −6 градусов. При этом в регионе продолжат царствовать сильные снегопады, метели и гололёд. А вот в пятницу, 29 декабря, стихия немного сбавит обороты, но столбики термометров опустятся до −9…-14. Погодную картину дополнят порывы северо-западного ветра, достигающие 20 метров в секунду.
В региональном центре дела обстоят лучше: уже сегодня, 27 декабря, осадков не ожидается. Однако будьте осторожны, ведь на улице сохраняется гололедица. А 28 и 29 декабря будет идти лишь небольшой снег. Но так же, как и в области, в пятницу, 29 декабря, в Челябинске похолодает, днём температура воздуха составит −9…-11 градусов.
Снегопады, атаковавшие Челябинскую область, принесли с собой немало проблем. И во всём регионе, и в Челябинске на их устранение бросили все силы. К примеру, чтобы расчистить проезжие части от сугробов, на улицы мегаполиса вывели 250 единиц техники и 572 рабочих.
Кроме того, за непродолжительное время только сотрудники МЧС освободили из снежных заносов 11 машин и помогли 22 южноуральцам, в том числе двум детям.
Региональный Миндортранс ввёл ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств до 20:00. Из-за непогоды с утра отменили междугородние автобусы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный — в Казахстан.
А школьникам нескольких городов области снежный коллапс подарил возможность не ходить в школу. В Челябинске занятия отменили для всех школьников. А в Южноуральске и Копейске от уроков освободили школьников второй смены.