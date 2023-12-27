Красноярская прокуратура предложила наказывать за угрозы убийством

Прокуратура Красноярского края предложила ввести административную ответственность за угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью при отсутствии признаков преступления.
В прокуратуре сообщили, что сейчас законом не предусмотрена административная ответственность за словесные угрозы расправы, которые могут вызвать у потерпевшего реальные опасения за свою жизнь.
«Вне правового поля и уголовного преследования остаются угрозы, к примеру, высказанные за закрытой дверью или в ходе телефонного разговора. Этим могут пользоваться коллекторы и другие лица, угрожающие расправой через мессенджеры и соцсети», — рассказали в прокуратуре.
Такая безнаказанность может привести к реальному преступлению, отмечают в ведомстве. Прокуратура выступила с инициативой ввести в КоАП РФ ответственность за словесные угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Основным критерием квалификации правонарушения будут являться нравственные страдания потерпевшего.
Инициатива уже была поддержана на заседании комитета парламента Красноярского края. Законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании России.