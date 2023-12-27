Красноярская прокуратура предложила наказывать за угрозы убийством

«Вне правового поля и уголовного преследования остаются угрозы, к примеру, высказанные за закрытой дверью или в ходе телефонного разговора. Этим могут пользоваться коллекторы и другие лица, угрожающие расправой через мессенджеры и соцсети», — рассказали в прокуратуре.