Казанский бренд-шеф Алексей Чернов о новогоднем столе 2024: Удивляем гостей неклассическими оливье и «шубой»

По традиции после Нового года остается много еды. При подозрении, что продукт испорчен, его не стоит употреблять в пищу. Об этом может говорить цвет, запах и вид продукта. 1 января еще есть вероятность, что блюда можно употреблять в пищу, но на третий день бренд-шеф уже не рекомендует этого делать. Это чревато для здоровья. К тому же все надо есть свежим, пока в продуктах сохраняются полезные вещества.