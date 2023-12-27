Жительница Хабаровского края заплатит 3 тысячи рублей за оскорбление врача, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратура провела проверку по обращению врача больницы района имени Лазо. Выяснилось, что 49-летняя жительница одного из поселков, находясь в приемном покое медучреждения, оскорбила врача во время оказания помощи ее ребенку.
Факт подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
«Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.