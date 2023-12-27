Чиновник в Сибири перенес детскую площадку к своему дому

Глава Туруханского сельсовета Алексей Кленавичус за счёт местного бюджета перенёс детскую площадку поближе к своему дому. Чиновника не смутило, что он лишил детей из отдалённого района села возможности играть в своём дворе, качаться на качелях, тренироваться на тренажёрах.
Корреспондент krsk.aif.ru разбирался в деталях произошедшего.
Нашли у дома главы.
Детская площадка, которая исчезла с ул. Рыбзаводская в Туруханске, была единственной в этом отдалённом районе. Построена она была ещё в 2014 году по просьбе жителей.
Ребятишки тренировались здесь на детских тренажёрах, качались на качелях. За состоянием городка следили сами местные жители, охраняли его от вандалов. Конструкции были в хорошем состоянии, но летом 2022 года городок исчез.
Обнаружили его недалеко от дома главы сельсовета Алексея Кленавичуса на ул. Молодёжная, 7. Видимо, чиновник посчитал, что здесь ей самое место, а дети из отдалённого района могут обойтись. Причём за перенос чиновник расплатился бюджетными деньгами, которые были предусмотрены для ремонта детских игровых комплексов на всей территории посёлка.
«Решение перенести детскую площадку и расплатиться с подрядчиком бюджетными деньгами глава принимал самостоятельно. Через Совет депутатов оно не проходило. На Молодёжной уже есть детский городок, но, если была такая необходимость, можно было построить новый, а не забирать у других детей», — возмущается председатель Туруханского сельского Совета депутатов Антонина Скворцова.
После исчезновения игровой площадки в прокуратуру посыпались жалобы от жителей. В деле разбирался лично прокурор края Роман Тютюник. После его визита в Туруханск за нецелевое использование бюджетных средств чиновник был оштрафован на 20 тыс. рублей. Его обязали перенести городок на прежнее место. Также надзорный орган проверяет, есть ли в действиях Кленавичуса признаки преступления.
Покровский СССР
Пока некоторые чиновники не стесняясь распоряжаются бюджетными деньгами как своими, есть жители, которые обустраивают детские площадки за свой счёт.
Пять лет назад в Красноярске в Покровке на углу двух улиц — Степана Разина и Сосновского — появился городок, который получил название СССР. Вход на его территорию, огороженную разноцветным деревянным забором, украшает кованая арка с серпом и молотом и известной аббревиатурой. Правда, расшифровывается она несколько иначе — «семейный сквер Степана Разина».
Построил его на собственные средства предприниматель Зиннур Мансуров. Площадка появилась на пустыре, где когда-то стоял двухэтажный барак. После его сноса и уборки строительного мусора на сходе жители вместе с меценатом обсудили, что бы они хотели на ней видеть.
«Зиннур Каримович, который жил на нашей улице, с работниками своей фирмы уложил брусчатку, поставил малые архитектурные формы, горки, качели, теннисный стол, ворота для мини-футбола. Инициативные жители помогали чем могли: носили чернозём, разбивали клумбы, высаживали цветы, красили забор», — рассказывает председатель уличного комитета Анна Равич.
По её словам, за детским городком следят исключительно местные активисты, они же занимаются его содержанием, ремонтом и уборкой территории. С самого первого дня, несмотря на свой преклонный возраст — за 80 лет, убирает территорию городка житель ул. Сосновского Ахтям Давыдов.
«К нам приходят жители и новой Покровки, принимают активное участие дети, молодёжь. То есть площадка живёт и радует жителей», — делится Анна Равич.
Добрую память о себе оставил неравнодушный житель микрорайона Геофизиков в Богучанах Леонид Сухачёв. В 2017 году он очистил от бытового и строительного мусора небольшой пятачок земли и установил здесь детскую горку, деревянные беседки, турники и тренажёры. Денег ни у кого не просил, всё делал за свои, просто так решил. Помогал ему сын. Мужчина самостоятельно убирал мусор, следил за тренажёрами, чтобы их не ломали.
«Площадка находится в хорошем состоянии. Леонида Сухачёва уже нет в живых, но за ней теперь следят все жители микрорайона», — говорит руководитель пресс-службы администрации Богучанского района Ирина Бутенко.