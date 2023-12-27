Чиновник в Сибири перенес детскую площадку к своему дому

Добрую память о себе оставил неравнодушный житель микрорайона Геофизиков в Богучанах Леонид Сухачёв. В 2017 году он очистил от бытового и строительного мусора небольшой пятачок земли и установил здесь детскую горку, деревянные беседки, турники и тренажёры. Денег ни у кого не просил, всё делал за свои, просто так решил. Помогал ему сын. Мужчина самостоятельно убирал мусор, следил за тренажёрами, чтобы их не ломали.