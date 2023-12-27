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Обновлен рекорд по выпадению снежных осадков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обновлен рекорд по выпадению снежных осадков.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 761 мм рт. ст. +10°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Статистический максимум выше нормы уже в два раза и приближается к 20 миллиметрам водного столба.

Как сообщает пресс-служба администрации города, рекорд по выпадению осадков держался с 2002 года.

Большой объем снега привел с пробками, сложностям в передвижении автомобилей и общественного транспорта.

Для уборки снега привлекли строительную технику. Также очистные работы проходят во взаимодействии с Госавтоинспекцией. За ночь вывезено 5420 тонн снега.

Вечером 26 декабря 413 единиц техники ликвидировали последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на Свердловскую область, сообщал «МК-Урал».

С последствиями обильных снегопадов и метелей боролись 236 комбинированных дорожных машин, 67 автогрейдеров, 50 автомобилей с отвалом, 60 единиц другой техники. После окончания снегопадов на дороги выведут до 600 дорожных машин.