«Сейчас главное не простудиться»: Вирусолог Жемчугов — о взлете заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге перед Новым годом

За минувшую неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась на 58,7 процента. Причем Северная столица превышает эпидпорог уже третью неделю подряд. Массово болеют как взрослые, так и детки: 584 школьных класса и 35 детсадовских групп сейчас на карантине. Как отмечают в Роспотребнадзоре, преобладают вирусы негриппозной этиологии — аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы. Но и грипп за елочкой не прячется: его доля от общей заболеваемости составляет 10 процентов. Так что введенный с 20 декабря в городе масочный режим на массовых мероприятиях пришелся кстати.
— Самое главное сейчас не простужаться, — советует доктор медицинских наук, иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. — Если будете отмечать Новый год на улице, одевайтесь по погоде: холодно — значит валенки. На улице также лучше не пить крепкий алкоголь: сосуды расслабляются, и это способствует проникновению вирусов во все органы.
По мнению вирусолога, такое количество заболевших мы по большому счету имеем из-за перепадов температуры на улице.
— Каникулы разорвут все эпидемические цепочки, так как взрослые временно не будут ездить на работу, а учащиеся ходить в школу, — обнадеживает прогнозами Жемчугов. — В общественные места — на концерты и в рестораны, конечно, люди все равно будут ходить, но большинство останется отдыхать дома.
Что касается коронавируса, то ситуация с ним в городе тоже остается не праздничной. По данным Комздрава на 25 декабря, с пневмониями и подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ числятся 43 168 пациентов: 40 688 из них лечатся амбулаторно, 2480 находятся в стационаре.