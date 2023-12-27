«Сейчас главное не простудиться»: Вирусолог Жемчугов — о взлете заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге перед Новым годом

За минувшую неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась на 58,7 процента. Причем Северная столица превышает эпидпорог уже третью неделю подряд. Массово болеют как взрослые, так и детки: 584 школьных класса и 35 детсадовских групп сейчас на карантине. Как отмечают в Роспотребнадзоре, преобладают вирусы негриппозной этиологии — аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы. Но и грипп за елочкой не прячется: его доля от общей заболеваемости составляет 10 процентов. Так что введенный с 20 декабря в городе масочный режим на массовых мероприятиях пришелся кстати.