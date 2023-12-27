В УФАС по РТ назвали причины подорожания яиц

Спикер подчеркнул, что из-за моратория на проверки УФАС может только проводить мониторинг ситуации и изучать рынок. К примеру, в Татарстане регулятор проанализировал данные, которые были предоставлены птицеводческим комплексом «Ак Барс», Лениногорский птицефабрикой, «Тукаевским Племрепродуктором», птицефабрикой «Державинская», пишет «Бизнес Онлайн». Специалисты пришли к выводу, что рост себестоимости продукции этих предприятий объясняется индексацией заработной платы, дефицитом работников, подорожание импортных кормов, вакцины, электричества и ряда других ресурсов.