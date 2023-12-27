«70 рублей в час»: в Калининграде устанавливают плату для пяти муниципальных парковок

В Калининграде устанавливают плату для пяти муниципальных парковок. Базовая стоимость составит 70 рублей в час. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.
Первые пять муниципальных парковок появятся напротив башни Врангеля на пересечении Пролетарской и Озёрного проезда (37 мест), возле Детской поликлиники № 6 на улице Гайдара (21 место), у Медового моста на Октябрьской (два места), рядом с ДС «Янтарный» (59/5 мест) и новой поликлиникой на Согласия (55 мест). Стоимость стоянки составит 70 рублей в час. Для водителей введут поминутный тариф. Плату не станут взимать, если машина находилась на парковке менее 15 минут.
Муниципальные стоянки будут работать круглосуточно. Их обслуживанием и оборудованием займётся «Городская служба автопарковок». До 31 декабря проект постановления администрации проходит процедуру общественных обсуждений. Документ вступит в силу через 30 дней после подписания и опубликования. До этого момента стоянки могут работать в тестовом режиме бесплатно.
Ранее власти утвердили порядок создания и использования платных муниципальных стоянок. Согласно документу, стоимость парковки также будет зависеть от её загруженности и веса автомобиля. Если заполняемость ниже 40%, то для легковушек введут коэффициент 0,7 (49 рублей в час при базовом размере платы). Если выше 91%, то — 1,45 (101,5 рубля в час). Максимальный коэффициент предусмотрен для транспортных средств массой более 3,5 тонны на загруженных парковках — 2,15 (150,5 рубля в час).
Плата не будет взиматься для автомобилей аварийных, экстренных и специальных служб, с инвалидов и ветеранов. Документ также предусматривает абонементы для льготного использования муниципальных парковок. Их должны вводить отдельным постановлением администрации Калининграда.
Власти приступили к созданию муниципальных платных парковок в 2023 году. Первая стоянка появится на пересечении улицы Пролетарской и Озёрного проезда. В перспективе парковки собираются оборудовать рядом с управлением ГИБДД на Черняховского, на Озерова, Юношеской, Театральной, Клинической и в других местах. Платные стоянки также обустроят рядом с Домом искусств, Южным парком и дворцом спорта «Юность».
Глава администрации Елена Дятлова объясняла, что парковочные пространства создают не для «усложнения жизни горожанам». Власти хотят навести порядок на стоянках и сократить количество автомобилей в центре.