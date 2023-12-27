«70 рублей в час»: в Калининграде устанавливают плату для пяти муниципальных парковок

Ранее власти утвердили порядок создания и использования платных муниципальных стоянок. Согласно документу, стоимость парковки также будет зависеть от её загруженности и веса автомобиля. Если заполняемость ниже 40%, то для легковушек введут коэффициент 0,7 (49 рублей в час при базовом размере платы). Если выше 91%, то — 1,45 (101,5 рубля в час). Максимальный коэффициент предусмотрен для транспортных средств массой более 3,5 тонны на загруженных парковках — 2,15 (150,5 рубля в час).