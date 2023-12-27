В Казани новый автобус-гармошка будет курсировать до «Салават Купере»

Власти Казани приобрели сдвоенный автобус-гармошку, произведенный в Беларуси. Он будет курсировать до микрорайона «Салават Купере». Информацию на пресс-конференции озвучил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.
Министр подчеркнул, что такой автобус способен вместить почти в два раза больше людей, чем обычный. Для нового микрорайона это будет актуальным — расстояние приличное, население большое.
Новый автобус-гармошка закуплен по программе государственной транспортной лизинговой компании.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске в ближайшее время на линию выйдут девять автобусов «Лотос».