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В Казани новый автобус-гармошка будет курсировать до «Салават Купере»

Он способен вместить почти в два раза больше людей, чем обычный.
Источник: Комсомольская правда

Власти Казани приобрели сдвоенный автобус-гармошку, произведенный в Беларуси. Он будет курсировать до микрорайона «Салават Купере». Информацию на пресс-конференции озвучил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

Министр подчеркнул, что такой автобус способен вместить почти в два раза больше людей, чем обычный. Для нового микрорайона это будет актуальным — расстояние приличное, население большое.

Новый автобус-гармошка закуплен по программе государственной транспортной лизинговой компании.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске в ближайшее время на линию выйдут девять автобусов «Лотос».