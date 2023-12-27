В крымском зоопарке появился самый большой морж России

«По человеческим меркам он уже старик, — говорит владелец зоопарка Виктор Жиленко. — Ему 20 лет, и в своей естественной среде это преклонный возраст для этих животных. Они живут до 30 лет, но в условиях зоопарка моржи могут прожить и больше. У Салтана была альтернатива: дожить свой век в дельфинарии, но уже не выходя к публике, или поселиться у нас. Он предпочел переезд».