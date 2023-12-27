В крымском зоопарке появился самый большой морж России

В зоопарке бахчисарайского Парка миниатюр для него приготовили персональный вольер с бассейном. Но полуторатонный красавец не собирается совсем уж уходить на покой и не прочь съездить в Москву, разогнать тоску и подыскать себе невесту.
Чтобы привезти Салтана на его новое место жительства владельцам зоопарка пришлось нанимать грузовик с трехтонным краном-манипулятором. Пока персонал колдует с клеткой, Салтан с недоумением оглядывает все вокруг: «Куда это вы меня привезли, и что здесь делают все эти люди?» Вообще по жизни он дружелюбный и любознательный. Но сегодня чрезмерное внимание камер ему явно не по душе. Морж то и дело отворачивается от объективов и прячет морду.
«По человеческим меркам он уже старик, — говорит владелец зоопарка Виктор Жиленко. — Ему 20 лет, и в своей естественной среде это преклонный возраст для этих животных. Они живут до 30 лет, но в условиях зоопарка моржи могут прожить и больше. У Салтана была альтернатива: дожить свой век в дельфинарии, но уже не выходя к публике, или поселиться у нас. Он предпочел переезд».
Тем временем Салтан уже выбрался из клетки и весьма шустро для своего веса добрался до бассейна. Здесь он явно король и ему все нравится. Нарезав пару кругов в воде, хозяин вольера первым делом решил подкрепиться ведерком рыбы. Аппетит у него хороший, значит со здоровьем все в порядке, и переезд не слишком утомил зверя.
«Сейчас он все обследует, проверит каждый уголок своих владений, проинспектирует, как рабочие собрали вольер. Если что не так, может и разломать. Он очень любознательный», — рассказал дрессировщик Салтана Александр Садовой.
А вы знали, что слово «морж» с греческого переводится, как «ходящий на зубах»? Бивнями эти животные цепляются за лед или грунт, чтобы перетаскивать свое тяжелое тело по суше. Салтану два его бивня спилили еще в молодости из соображений безопасности. В живой природе у моржей только два врага, не считая человека. Это белый медведь и косатка.
«А ну-ка, покажи белуху», — обращается дрессировщик к своему подопечному.
Салтан с готовностью издает звуки, похожие на двигатель работающего трактора. Еще он умеет по команде залихватски свистеть и реветь, как иерихонская труба. Уже совсем освоившись, отведав рыбешки, Салтан сидит на краешке бассейна, машет публике ластой и раздает поклоны. Вот, что значит провести всю жизнь в разъездном цирке морских животных! Не только у людей бывает профессиональная деформация.
«На самом деле, все эти команды мы разучивали с Салтаном, чтобы он не скучал, — поясняет дрессировщик. — За пределами зоопарка их жизнь наполнена гораздо большим смыслом и событиями, чем здесь. Поэтому моржи охотно учатся, а мы стараемся не давать им скучать».
Декабрь в Крыму теплый, но не для купания в открытом бассейне. А моржу даже сейчас жарковато. Идеальная температура воды для него — плюс 4 градуса. Так что летом бассейн придется охлаждать специальным оборудованием. Салтан относится к так называемым розовым моржам. Под воздействием солнца их кожа окрашивается в нежный цвет заката. На самом деле, это эффект от расширения кровеносных сосудов. Владельцы зоопарка уверяют, что Салтан — самый крупный морж из содержащихся сейчас в российских зоопарках.
«Только еще в московском зоопарке сегодня живет пять моржей, но все они девочки, и меньше нашего», — говорит Виктор Жиленко.
Взрослая моржиха весит около тонны, а ее ребенок, которого она вынашивает 15 месяцев, — 70 килограмм. Чтобы Салтан совсем уж не заскучал, ему обещают организовать командировку в Москву, так сказать, навестить своих. И, как знать, может быть, у них сложится семейная жизнь, и в крымском зоопарке Салтан будет жить уже не один.