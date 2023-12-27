Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Перми и Прикамье

«Наиболее вероятно, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Перми температура воздуха будет в пределах −17… −22 градусов со слабым ветром. На юге края ожидается до −10 градусов, а на северо-западе Прикамья — до −25 и ниже», — рассказал «ФедералПресс» сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.