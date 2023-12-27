Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать по Кольцевой линии метро

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В Московском метрополитене появился новогодний «вязаный» поезд. Он курсирует по Кольцевой линии. Праздничный состав легко узнать по красному цвету. На окнах и дверях поезда размещены снежинки.
«Пассажиры московского транспорта любят тематические поезда. Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Дизайн новогоднего состава напоминает о свитере, который связала любимая бабушка. На слой пленки, которой покрыли поезд, приклеили объемные геометрические фигуры, похожие на пряжу. Элементы кропотливо крепили на протяжении нескольких дней.