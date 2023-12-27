Ростовчанам напомнили, как безопасно украсить новогоднюю елку

Во время праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, спасатели призывают соблюдать еще ряд дополнительных. Елку не следует украшать матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Нельзя обкладывать новогоднее дерево ватой. При украшении лучше использовать качественные гирлянды заводского производства.