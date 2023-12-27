За новогодние фейерверки крымчан будут штрафовать на 50 тысяч рублей

В Крыму за запуск новогодних фейерверком физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 1 млн. Об этом сообщили заместитель начальника республиканского главка МЧС Игорь Скуртул.
— Это не просто запрет, там есть определенные штрафные санкции. Они составляют на сегодняшний день от тысячи рублей для граждан, — цитирует его агентство РИА Новости Крым.
Скуртул отметил, что сумма зависит от степени нарушения, а также повреждений и последствий от запуска фейерверка. Запрет на использование пиротехники был введен указом главы Крыма Сергея Аксенов в 2022 году. Согласно этому документу, фейерверки в регионе могут запускать только государственные органы власти. Они обязаны уведомить об этом главу республики за два дня до проведения мероприятия.
Скуртул напомнил, что крымчанам разрешено использовать только хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.