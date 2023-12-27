Народные приметы на 28 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Не повезет и тем, кто проведет весь день в одиночестве. Это значит, что у него не будет компании в течение всего следующего года. При этом незамужним девушкам не рекомендуется встречаться с подругами, иначе у них будет много конкуренток в борьбе за сердце избранника. Также им нельзя громко смеяться: если их услышат злые духи, в следующих отношениях девушка будет только плакать.