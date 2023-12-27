Народные приметы на 28 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

28 декабря верующие вспоминают святого Трифона Печенгского, в народном календаре — Трифонов день. На Руси дату связывали с рядом примет, которые могут показаться нашим современникам странными. Однако в прошлом люди старались прислушиваться к ним, опасаясь болезней, нищеты и прочих лишений.
Народные приметы на 28 декабря: что нельзя делать
На Руси 28 декабря никогда не ходили в лес, опасаясь, что не смогут выбраться живыми. Наши предки говорили, что стужа специально заметает путь, чтоб человек замерз в чаще. Якобы к этому причастны злые духи. По этой же причине в старину люди старались держаться подальше и от незнакомых мест.
Если вам предстоит поездка, постарайтесь ее отложить. Командировка или путешествие окажутся неудачными, если их начало приходится на 28 декабря. Даже в гости в этот день лучше не ходить. Согласно поверьям, дошедшим до нас из глубины веков, в безопасности останется только тот, кто решит не выходить из дома.
Не повезет и тем, кто проведет весь день в одиночестве. Это значит, что у него не будет компании в течение всего следующего года. При этом незамужним девушкам не рекомендуется встречаться с подругами, иначе у них будет много конкуренток в борьбе за сердце избранника. Также им нельзя громко смеяться: если их услышат злые духи, в следующих отношениях девушка будет только плакать.
Женщинам мудрецы не советовали браться за тесто. Занимаясь выпечкой, есть риск просыпать муку. Если это произойдет, из дома скоро уйдет счастье. Не исключено, что глава семейства найдет себе подругу на стороне.
Ни свободным, ни замужним красавицам не стоит покупать себе обувь 28 декабря. Появление обновки сулит им одиночество.
День не подходит для важной работы и интеллектуального труда. Результаты могут вас разочаровать, вы будете сожалеть о потраченном впустую времени.
28 декабря важно провести в хорошем расположении духа. Постарайтесь не вспоминать о грустном или строить негативные прогнозы на будущее. В разговорах с другими людьми избегайте сплетен и сквернословия, жаловаться на судьбу также не нужно, это лишь умножит ваши горести.
Не спорьте со старшими родственниками и не перебивайте их. Тем, кто ослушается, может грозить одинокая старость и неуважение детей и внуков.
Одним из важных правил даты у наших предков считался запрет на получение подарков от малознакомых людей. Вместе с презентом они могут передать вам порчу.
В Трифонов день в старину не мылись и не умывались. Считалось, что это поможет не болеть в течение года.
Наконец, чтобы избежать нищеты, 28 ноября девушки не брались за рукоделие. Шитье и вязание, говорили наши предки, в этот день принесет неудачи и слезы.
Народные приметы на 28 декабря: что можно делать
28 декабря верующие люди с утра отправляются в церковь. Они молятся святому Трифону и просят помощи в мирских делах.
Хорошо, если у вас получится провести день дома, в окружении родных и близких. Обязательно нужно уделить внимание детям. Сейчас прекрасный момент, чтобы поговорить с ними по душам. Не забудьте и о старших родственниках. Они дадут вам полезный совет.
В старину существовало немало ритуалов, связанных с этой датой. Чтобы следующий год был удачным и счастливым, 28 декабря следует умыться теплой водой с мылом, а затем протереть лицо новым полотенцем.
Чтобы ваше самое заветное желание исполнилось, на рассвете нужно съесть горсточку клюквы. Во время поедания ягод следует думать о своей мечте.
Приметы о погоде на 28 декабря
Красная заря 28 декабря указывает на мороз. Западный ветер считается предвестником потепления. Обильный снегопад в этот день говорит о том, что лето будет дождливым. Если за ночь вырастут большие сугробы, следующий год урожай будет богатым.
Именинники 28 декабря
28 декабря именины отмечают Александр, Василий и Павел. Также нужно поздравить Павла.