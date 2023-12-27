Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Врач-инфекционист Стребкова рассказала самарцам, как провести праздники без ОРВИ

Жителям Самары напомнили меры профилактики сезонных инфекций.
Источник: Комсомольская правда

В преддверии новогодних праздников главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала, как не подхватить острые респираторные вирусные инфекции.

— Зимнее время традиционно характеризуется ростом заболеваемости. Сейчас мы фиксируем случаи ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других инфекций. Уважаемые жители Самарской области, проведите предстоящие новогодние праздники здоровыми и не болейте.

сказала специалист

Пациенты могут обратиться в фильтр-боксы в поликлиниках или при высокой температуре вызвать врача на дом. Для этого нужно позвонить по телефону в регистратуру своей поликлиники по месту жительства или на горячую линию 122.

Врач настаивает, что не нужно самостоятельно назначать иммуномодуляторы или противовирусные препараты, так как для различных инфекций нужны отличающиеся подходы к лечению. Поэтому назначить лечение должен только врач.

Чтобы снизить риск заражения, взрослым и детям советуют больше времени проводить на свежем воздухе, проветривать помещения, в общественных местах соблюдать масочный режим, регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком.

здоровье
медицина
праздники