Врач-инфекционист Стребкова рассказала самарцам, как провести праздники без ОРВИ

В преддверии новогодних праздников главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала, как не подхватить острые респираторные вирусные инфекции.
— Зимнее время традиционно характеризуется ростом заболеваемости. Сейчас мы фиксируем случаи ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других инфекций. Уважаемые жители Самарской области, проведите предстоящие новогодние праздники здоровыми и не болейте.
Пациенты могут обратиться в фильтр-боксы в поликлиниках или при высокой температуре вызвать врача на дом. Для этого нужно позвонить по телефону в регистратуру своей поликлиники по месту жительства или на горячую линию 122.
Врач настаивает, что не нужно самостоятельно назначать иммуномодуляторы или противовирусные препараты, так как для различных инфекций нужны отличающиеся подходы к лечению. Поэтому назначить лечение должен только врач.
Чтобы снизить риск заражения, взрослым и детям советуют больше времени проводить на свежем воздухе, проветривать помещения, в общественных местах соблюдать масочный режим, регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком.