Следком России держит на контроле ситуацию с «ледяным» домом в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что на окнах и стенах здания лед, а в подъезде лежит снег.
«Следственными органами Следкома России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии организована доследственная проверка. Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Отметим также, что дом с ледяными окнами и стенами находится по адресу ДОС, 5 в поселке Таежный. Жильцы дома не могут подняться и спуститься по обледенелой лестнице, наблюдают сосульки в подъезде.