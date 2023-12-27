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Следком России держит на контроле ситуацию с «ледяным» домом в Хабаровском крае

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с замерзающим домом в Комсомольске-на-Амуре.
Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикации говорилось, что на окнах и стенах здания лед, а в подъезде лежит снег.

«Следственными органами Следкома России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии организована доследственная проверка. Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Отметим также, что дом с ледяными окнами и стенами находится по адресу ДОС, 5 в поселке Таежный. Жильцы дома не могут подняться и спуститься по обледенелой лестнице, наблюдают сосульки в подъезде.

СК