В Башкирии появится новая физико-математическая школа

Приказ об утверждении документации по планировке территории для будущего объекта опубликован на сайте мэрии столицы региона.
Ранее, напомним, в Башкирии состоялось заседание Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.
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Приказ об утверждении документации по планировке территории для будущего объекта опубликован на сайте мэрии столицы региона.
Ранее, напомним, в Башкирии состоялось заседание Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.