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В Башкирии появится новая физико-математическая школа

В Башкирии планируют построить физико-математическую школу республиканского значения. Образовательное учреждение на 1100 учеников появится в Уфе.

Приказ об утверждении документации по планировке территории для будущего объекта опубликован на сайте мэрии столицы региона.

Ранее, напомним, в Башкирии состоялось заседание Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

образование