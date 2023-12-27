В 2024 году модернизируют омские школы и детские сады

В следующем году в регионе начнут реализовывать программу реновации зданий сферы образования. За пять лет планируется модернизировать около двух тысяч учреждений. В рамках программы заменят окна и отремонтируют крыши в детских садах, школах, лагерях и учреждениях дополнительного образования Омской области.
«Планируем за пять лет обновить около двух тысяч учреждений. Кстати, эту программу смело можно назвать народной, так как родилась она в ходе встреч с жителями в наших районах», — сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Программа продлится в Омской области до 2028 года включительно.