Мэрия передала землю под строительство храма возле красноярского онкодиспансера

Елизавета Гессен-Дармштадская родилась в 1864 году. Была женой великого князя Сергея Александровича. После его гибели основала Мариинскую обитель на собственные средства, в русско-японскую войну создала комитет помощи воинам, а в годы Первой мировой помогала российской армии. Сперва была сослана атеистическими властями на Урал, а в 1918 году была убита. В 1992 году причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников российских Церкви Русской.