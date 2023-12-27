Мэрия передала землю под строительство храма возле красноярского онкодиспансера

На территории Красноярского онкодиспансера планируют возвести церковь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
Глава города Владислав Логинов подписал постановление о передаче в пользование земли православному приходу Храма Святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в лице настоятеля Владимира Плеханова.
В документе сказано, что храм будут строить по адресу улица 1-я Смоленская, земельный участок 2. Сроки строительства пока не обозначены.
Напомним, в этом же месте планируется еще одна зона КРТ. Площадь территории будущей застройки — 11 га, на ней построят пять 25-этажных домов для более чем 3 тысяч жителей. Период реализации проекта — 8 лет.
Справка
Елизавета Гессен-Дармштадская родилась в 1864 году. Была женой великого князя Сергея Александровича. После его гибели основала Мариинскую обитель на собственные средства, в русско-японскую войну создала комитет помощи воинам, а в годы Первой мировой помогала российской армии. Сперва была сослана атеистическими властями на Урал, а в 1918 году была убита. В 1992 году причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников российских Церкви Русской.