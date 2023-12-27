Учёные из Новосибирска создают лекарство из таёжного лишайника от COVID-19

В Институте органической химии СО РАН в Новосибирске учёные работают над лекарством от COVID-19 из обычного лишайника — они выделяют из него усниновую кислоту.
На основе подобной технологии химики сделали менее токсичные производные, обладающие противовирусными свойствами. По словам ведущего сотрудника Института органической химии СО РАН Ольги Яровой, они помешают размножаться вирусу.
Химики отмечают, что препарат может бороться только в том случае, когда человек уже заболел ковидом. Также установлено, что усниновая кислота тормозит развитие вируса в организме и способна противостоять шести штаммам вируса.