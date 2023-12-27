Глава Владивостока рассказал, зачем на Уборевича появилась видовая площадка

«Будущим летом вы увидите, что с этой точки открывается сквозной вид в том числе на набережную Спортивной гавани. Это одна из немногих улиц, можно вспомнить еще Прапорщика Комарова, которые проходят вот настолько прямо и как бы и упираются в Амурский залив. Архитекторы, которые предложили концепцию реализации туркода, в этом видят смысл. Давайте посмотрим, за что проголосуют жители, когда будут идти по этой улице: будут делать фотографии — значит, мы угадали. Если нет, как бы нет. Мы полагаемся на компетентность тех людей, которые обучались, которые являются профессионалами в своём вопросе. Не на моё собственное мироощущение, что и где должно быть реализовано в первую очередь, а на мнение профессионалов. Мне кажется, что мнение профессионалов нужно проверить в бою — то, как это будет использовано, в том числе на фотографиях будущего года в социальных сетях», — высказался мэр города.