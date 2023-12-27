Хабаровский «СКА-Нефтяник» поборется за Суперкубок России

В Архангельске 5 января состоится встреча хоккейных клубов «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс». Команды поборются за Суперкубок России по хоккею с мячом. Традиционно за этот трофей играют чемпион России и обладатель Кубка России.
«СКА-Нефтяник» в этом поединке выступит как чемпион, «Кузбасс» — как обладатель Кубка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Розыгрыш Суперкубка России состоится в 12-й раз. Согласно регламенту игры, продолжительность матча между претендентами 90 минут (два тайма по 45 минут с перерывом 20 минут.
В случае ничейного результата в основное время игры назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого гола. Если победитель не выявится и в дополнительное время, то он определяется с помощью пробития послематчевых 12-ти метровых ударов.
Как уточнили в пресс-службе хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», армейцы завоевывали каждый второй Суперкубок России и являются обладателями шести этих трофеев.