На чиновников и коммунальщиков Воронежа завели дела из-за снежных заносов на дорогах

Наказали также всех шестерых директоров городских комбинатов благоустройства за несвоевременную расчистку проезжей части от снега. Против руководителей управляющих компаний возбудили 45 дел — их бездействие привело к «мусорному коллапсу» во дворах многоэтажек и несвоевременной доставке продуктов в магазины. По административным статьям КоАП нарушителям грозят крупные штрафы и дисквалификация до трёх лет.