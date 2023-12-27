На чиновников и коммунальщиков Воронежа завели дела из-за снежных заносов на дорогах

Сотрудники ведомства совместно с представителями ГИБДД выявили нарушения закона в деятельности управляющих компаний, комбинатов благоустройства и возбудили 45 административных дел в отношении директоров предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 26 декабря.
Подвергся административному взысканию и первый заместитель главы Воронежа Сергей Петрин — «за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».
Наказали также всех шестерых директоров городских комбинатов благоустройства за несвоевременную расчистку проезжей части от снега. Против руководителей управляющих компаний возбудили 45 дел — их бездействие привело к «мусорному коллапсу» во дворах многоэтажек и несвоевременной доставке продуктов в магазины. По административным статьям КоАП нарушителям грозят крупные штрафы и дисквалификация до трёх лет.
В районах области из-за отсутствия уборки на дорогах выписали 164 представления об устранении нарушений закона. В обосновании наказаний органы прокуратуры обозначили «сбой в работе пассажирского транспорта, затруднённое движение по проезжей магистрали, что несло прямую угрозу безопасности участников дорожного движения».