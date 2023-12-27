Около −3° ожидается в Иркутске 28 декабря

Ночью в северных районах местами умеренный снег, в Катангском, ночью в северо-восточных и днем в западных районах местами небольшой снег.
Ветер юго-западный, юго-восточный, днем в южных районах северо-западный 4−9 м/с, температура ночью −8,-13°, при прояснении −18,-23°, днем −2,-7°, при облачной погоде −12,-17°, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью −31,-36°, местами −23,-28°, днем −16,-21°, местами −26−31°.
В Иркутске завтра переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 3−8 м/с, температура ночью −8,-10°, днем −2,-4°.