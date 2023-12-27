В Хабаровском крае морозы больше не злятся

В Хабаровске 28 декабря без осадков, ночью всего-то −20…-22 градуса, днем −14…-16. И тихо! В Вяземском и того меньше, на рассвете −19…-21, в послеобеденное время −11…-13. В Бикине ночью −23…-25, днем −11…-13 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На севере, конечно, еще холодно. Так, в селе имени Полины Осипенко ночью −34…-36 градусов, днем −22…-24, в Чегдомыне на рассвете −32…-34, днем −23…-25 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночной фон температур −30…-32, дневной −21…-23 градуса. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −31…-33, днем −20…-22. В Троицком ночью −26…-28, днем −16…-18 градусов. В Чумикане сильный ветер 15−20 метров в секунду, ночной фон температур −24…-26, днем −22…-24 градусов.