В Хабаровском крае морозы больше не злятся

После сорокоградусных морозов, свидетелями которых мы были еще совсем недавно, нынешние кажутся уже совсем не страшными. Такой тихий, теплый декабрь — последние дни уходящего года.
В Хабаровске 28 декабря без осадков, ночью всего-то −20…-22 градуса, днем −14…-16. И тихо! В Вяземском и того меньше, на рассвете −19…-21, в послеобеденное время −11…-13. В Бикине ночью −23…-25, днем −11…-13 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На севере, конечно, еще холодно. Так, в селе имени Полины Осипенко ночью −34…-36 градусов, днем −22…-24, в Чегдомыне на рассвете −32…-34, днем −23…-25 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночной фон температур −30…-32, дневной −21…-23 градуса. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −31…-33, днем −20…-22. В Троицком ночью −26…-28, днем −16…-18 градусов. В Чумикане сильный ветер 15−20 метров в секунду, ночной фон температур −24…-26, днем −22…-24 градусов.
В Охотске небольшой снег, ночью столбик термометра опустится до −22…-24, днем −17…-19, в Аяне в темное время суток −20…-22, в светлое −16…-18.
В Советской Гавани ночной фон температур −22…-24, днем −11…-13 градусов.
По народным преданиям, на Трифона начинает сдаваться нечистая сила. Она отступает под натиском солнечных лучей. Победить нечисть помогают солнцу его слуги — зори. Славяне с древности считали зори сестрами солнца. Утренняя и вечерняя зори неотступно следуют за небесным светилом и верно ему служат. Утренняя заря на небосклоне встречает сияющее божество и подводит к нему белых коней, впряженных в колесницу. Вечерняя принимает у солнца коней и провожает его на покой.
Согласно славянским представлениям, зори окрашивают небо в красивый розовый цвет, укутывая его волшебным покрывалом. Оно прядется на чудесной небесной самопрялке. Верили, что порой можно увидеть спускающиеся с неба ее золотые и серебряные нити.